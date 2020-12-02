3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:34
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli vatandaşların topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalığın oluşturulması ve engeli vatandaşlara karşı sorumluluğu bir kez daha hatırlatıldığını belirtti.

İnsanların birbirini ötekileştirdiği bir ortamda eşitlik ve adaletin tesis edilemeyeceğini vurgulayan Demirtaş, mesajında şunlara yer verdi:

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"Engelli bireylerimizin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri ve işgücüne katılmalarını sağlamak adına çok önemli adımlar atmıştır. Şüphesiz engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanına dahil etmek, onları destekleyip teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkili ve hızlı bir şekilde yapmak, onların sorunlarını çözmek, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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