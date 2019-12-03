3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

03.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:34
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İlçe personeli 3 Aralık nedeniyle özel eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

ekipleri, ilçedeki Yunus Emre Ortaokulu'ndaki özel eğitim sınıfını ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti. Onlarla yakından ilgilenen polisler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Okul Müdürü Şenol Esen, İlçe Emniyet teşkilatına teşekkür ederek, öğrencilerinde ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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