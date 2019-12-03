03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Bodrum otobüs terminali ile Bodrum Belediye Meydanı arasında kortej yürüyüşü yapıldı.

Korteje, ilçede özel öğrencilere yönelik eğitim veren okulların öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kortejde engelli öğrencilerden oluşan bando takımının performansı ise izleyenlerin beğenisini topladı.

Kortejin ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Etkinler, İskele Meydanı'nda özel öğrencilerin gerçekleştirdiği dans, şiir ve şarkı performanslarıyla sona erdi.

Kaynak: AA