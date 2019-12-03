3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Iğdır'da, Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü ile Iğdır Engelsiz Yaşam Derneğince "Engelleri Aşmak İçin Bir El de Siz Uzatın" yürüyüşü düzenlendi.

03.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:14
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

'da, Yeşil Iğdır Engelliler Kulübü ile Iğdır Engelsiz Yaşam Derneğince "Engelleri Aşmak İçin Bir El de Siz Uzatın" yürüyüşü düzenlendi.

Caddesi'nde ellerinde buluşan engelliler, Türk Bayrağı ve farkındalık oluşturmak için yazdıkları pankartlarla 'ne yürüdü.

Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü sporcusu Garip Samançiği, yürüyüşün sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki engellilerin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Tek isteğimiz, engellilerin sokağa rahat çıkacağı ortamın yaratılması adına gerekli düzenlemenin yapılmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

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: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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