03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza'da Özel Eftal Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi tarafından program düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan serebral palsi hastası rehber öğretmen Oğuz Kul, engellilerin tek ihtiyacının hayata tutunmak olduğunu söyledi.

En önemli kazanımlarının hayatlarını tek başlarına idame ettirebilmek olduğuna işaret eden Kul, "Bir aile için engelli çocuğunun bunu başarabilmesi çok önemli. Anadolu'da bir dua vardır, 'Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın' diye. Ama engelli çocuğu olan annenin duası çok farklıdır. Ben hayatımı tek başıma idame etme yeteneğini kazanmış bir birey olarak eminim ki annem yukarılarda bir yerlerde benimle ve benim gibiler ile gurur duyuyor." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler tarafından şiir, dans ve müzik gösterileri sunuldu.

Bedensel engelli öğrencilerin fizyoterapistleri ile yaptığı dans gösterisi de büyük alkış aldı.

Etkinliğe Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, Özel Eftal Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi sahibi Turan Satılmış ve veliler katıldı.

Kaynak: AA