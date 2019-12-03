3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mersin'in Mut ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:34
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

'in ilçesinde, 3 Aralık dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Ak Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte, koro dinletisinin ardından işaret diliyle gösteriler sunuldu.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, konuşmasında, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, devletin ve toplumun, engelliler konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak da katıldı.

Kaynak: AA
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