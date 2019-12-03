03.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:34

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere seminer verildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şubelerince Edessa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere "trafik ve polis" konulu seminer verildi.

Engellilerin hayatın önemli bir parçası olan trafikte zarar görmelerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen seminerde, polisler tarafından 120 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Seminerin ardından öğrenciler polis araçlarına bindirilerek araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA