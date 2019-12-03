3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

03.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:51
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

'in Nurdağı Kaymakamı Eşref , 3 Dünya Engelliler dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

Akça, 3 Aralık dolayısıyla Şehit Uğur Saka İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda bulunan özel eğitim sınıflarında ders gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Akça, onlara çeşitli hediyelerde verdi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'da eşlik etti.

Kaynak: AA
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