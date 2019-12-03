03.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:08

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ahlat Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve engelli bireyler ile aileleri destek verdi.

Adalet Sarayı önünden belediye binasına kadar yapılan yürüyüşün ardından konuşan Kaymakam Erkan İsa Erat, engelli vatandaşların toplumun özel bireyleri olduğunu ifade etti.

Herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Erat, "Belediyemize engelli parkurları ve engelli noktaları gibi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Eksik kalanları da birlikte yapacağız. Engellerimiz sorun olmaktan çıkacak. Engelleri el birliğiyle yıkacağız. Problemlerin çözümü konusunda herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise engellilerin engelsiz bir yaşam sürdürebilmeleri için gereken çabayı göstereceklerini söyledi.

Yürüyüşün ardından Ahlat Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin dans, folklor, drama ve koro gösterileriyle devam eden program, öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA