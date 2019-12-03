03.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:52

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Ömer Fethi Gürer 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, engelliliğin yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin değil, herkesi yakından ilgilendiren sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bir toplumun gelişmişliğinin insan hayatına verdiği değerle ölçüldüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşmalarını sağlamak amacıyla önemli yasalar hayata geçirilmiş, başta istihdam olmak üzere eğitim, sağlık hizmetleri, evde bakım ve sosyal güvenlik alanlarında büyük mesafeler kat edilmiştir. Sadece bir gün değil her zaman yanında olacağımız tüm engelli vatandaşlarımızın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, aileleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini dilerim."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında şunları kaydetti:

"Engelli olmanın bir engel olmadığı şehrimizi inşa etmek için belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Bir toplumun, bir kentin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de engelli vatandaşlara verdiği değerdir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ise engellilerin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için hukuki, sosyal ve fiziki engelleri peyderpey kaldırdıklarını aktararak, "Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine özründen dolayı hiçbir imkan ve fırsatlardan yoksun kalmamasına özen gösterilmelidir. Bu maksatla atılacak her adım, engelli vatandaşlarımızın öz güvenlerini güçlendirecek ve hayata daha sıkı bağlanarak toplumda üreten bir birey olmalarını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de AK Parti'nin Türkiye'de sosyal devletin öncüsü olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz ilk günden itibaren sosyal devletin en önemli alanlarından biri olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi temel önceliklerimiz arasına aldık. Toplumda engellileri saklayan bir anlayıştan engellileri topluma kazandıran, hatta bizlere ders veren bir noktaya geldik. AK Parti olarak gelişmişliğin önündeki her türlü engeli kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline dayanan ortak yaşam alanları oluşturmayı önemsiyoruz."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise mesajında Dünya Engelliler Günü'de engelli vatandaşlar için sözde değil özde düzenlemeler yapılması gerektiğini savunarak, "Anayasada güvence altına alınmasına rağmen, engellilerin sorunları onları mutlu kılacak biçimde ele alınmamaktadır. Bizler de bir engelli adayı olduğumuzu unutmayalım, engelli vatandaşlarımızı hayatın bir parçası yapmak için elimizden geleni yapalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA