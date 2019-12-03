03.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:36

Tekirdağ'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen programda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Derneği, Sakatlar Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi adına anıta çelenk sunuldu.

Program saygı duruşunun ardından Engelsiz Yaşam Derneği üyelerinin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumasıyla devam etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, programda yaptığı konuşmada, 3 Aralık'ın engellilerin sorunlarına çözüm üretebilmek bakımından önemli olduğunu belirterek, "Engelin, çevreden kaynaklı sorunlar olduğu ortadadır. Çevresel düzenlemeler, engelli vatandaşlarımızın hareketine imkan verecek şekilde yapılmamışsa çevrede fiziki bir engel var demektir. Engelli insanlarımız çevrede asansör olmadığı için veya engelli rampası olmadığı için bir yerden bir yere erişemiyorsa orada bir engel var demektir." dedi.

Program halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA