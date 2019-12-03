3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Gercüş'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

'te 3 Aralık dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Orta Okulu öğrencileri, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla göz bantları takarak içinde zil olan top ile Goalball ve voleybol oynadı.

Beden eğitimi Öğretmeni Semra Anagay, müsabakalarla öğrencilerin empati kurmasını sağladıklarını söyledi.

Batman'ın Gercüş Anadolu Lisesinde görev yapan okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ise engelliler için farkındalık oluşturmak için öğrendikleri işaret dili ile klip çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçi, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların toplumun tümünün ortak sorunu olduğunu belirterek, kilibi hazırlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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