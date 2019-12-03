03.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:42

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.



Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, son yapılan istatistiklere göre Türkiye'de 7 milyon 500 bin engelli bulunduğunu belirtti. Engellilere uygun ortamların sağlanması, eğitim kurumlarının, sokakların, ulaşım araçlarının engellilere uygun hale getirilmesi durumunda, engellilerin de diğer insanlar gibi başarılı olabileceğini ifade eden Özdemir, ülkede engelli haklarının birçok yerde gasp edildiğini vurgulayarak "Bizler için ayrılan park yerleri, yaya kaldırımı geçişleri daha birçok yer insanlarımız tarafından gasp ediliyor. Bu şahıslara niçin böyle yaptığını sorduğumuz da da değişik tepkiler alıyoruz. Bizler de bu toplumun bireyleriyiz. Bize farklı bakılmasını istemiyoruz. Bizlere acınmasını istemiyoruz. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan, birer engelli adayıdır" dedi.



Program, engelli öğrencilerin şiirleri, gösterileri, dansları ve Engelliler Umutspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın gösteri maçıyla sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA