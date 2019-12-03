03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:42

Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Engelli dernekleri tarafından yapılan etkinlikte, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Özel Eğitim Vakfı Başkanı Gülsün Beniç, burada yaptığı konuşmada, hiç kimsenin engelli doğmak ya da sonradan engelli olmayı istemeyeceğini söyledi.

Bu durumda herkesin istemeden de olsa katkısının bulunduğunu savunan Beniç, "Üniversiteler ve kamu kurumları tarafından engelli doğum nedeninin kaynağına inmedikçe ya da çevresel etkenlerle engelli olma sebeplerini ortadan kaldırmadıkça hiçbirimiz görevimizi layıkıyla yapmış sayılmayız." dedi.

Kaynak: AA