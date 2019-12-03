03.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:24

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mazıdağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kaymakam Muhsin Duran Kalkan'ın da katıldığı programda, Mimar Sinan İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri ile Mazıdağı Özel Sevgi Diyarı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi



Kaymakam Kalkan yakından ilgilendiği engelli öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA