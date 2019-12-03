3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:24
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

'in ilçesinde 3 Aralık dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mazıdağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kaymakam Muhsin 'ın da katıldığı programda, Mimar Sinan İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri ile Mazıdağı Özel Sevgi Diyarı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi


Kaymakam Kalkan yakından ilgilendiği engelli öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA
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