3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:02

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Öneş, rehabilitasyon sürecinde engelli hastanın fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından takip edilmesinin erken tanı ve tedavi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Öneş, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15'ini, Türkiye nüfusunun ise yüzde 12,3'ünü engelli bireylerin oluşturduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki engelli bireylerin yarısından fazlasının da bedensel engelli grubunda yer aldığını belirtti.

Fiziksel engelli grupta inme, omurilik yaralanmaları, multipl skleroz, travmatik beyin yaralanmalarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Öneş, inmelerin önlenmesinde hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi gibi değiştirilebilir risk faktörlerine yönelik koruyucu, tanı koyucu ve tedavi edici etkili yöntemlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sigara kullananlarda inme riskinin kullanmayanlara göre yaklaşık 3 kat fazla olduğunu dile getiren Öneş, "Sigaranın bırakılmasıyla yıllık 60 binden fazla inme olayının önüne geçilebilmektedir. Diğer bir engellilik nedeni omurilik yaralanmalarında en sık neden olan trafik kazalarının, düşmelerin önlenmesi hastalık oranını ciddi oranda azaltır. Çocuklarda en sık görülen bedensel engellilik nedeni serebral palsidir. Erken doğum, anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, akraba evlilikleri serebral palsi nedenlerindendir. Gebelikte doktor kontrolü çok önemli." ifadelerini kullandı.

Engellilerin hayatın her alanına bağımsız şekilde katılımı noktasında fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinin önemli görevleri olduğuna işaret eden Öneş, fiziksel engelli hastaların, kaslarında güçsüzlük, gerginlik, eklemlerde kısıtlılık, ağrı, duyu kayıpları, dengesizlik gibi problemlerin rehabilitasyon tedavilerinden oldukça fayda gördüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Öneş, şunları kaydetti:

"Engelli bireyin var olan fonksiyonel potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarıp, ev ve sosyal çevrede kullanabilmesini teşvik etmek bireyin bağımsızlığını artırır. Rehabilitasyon tedavisinin asıl amacı engelli bireyin bağımsızlığını, fonksiyonunu ve yaşam kalitesini artırmaktır. Rehabilitasyon tedavisi süresinde düzenli aralıklarla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından takiplerin yapılması araya girebilecek istenmeyen problemlerin erken tanısı ve uygun tedavinin başlanması açısından önemlidir."

Kaynak: AA