03.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:44

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Belediye binası yanındaki bir kafede düzenlenen programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, engellilerle yakından ilgilendi, ailelerle sohbet etti.

Akbıyık, her zaman engellilerin yanında olduklarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Engelliler gününü kutlayan Akbıyık, çocuklara oyuncak verdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.

Engellilerden Vali Akbıyık'a ziyaret

Akbıyık, kentte faaliyet yürüten engelli dernekleri yöneticileri ve üyelerini kabul etti.

Valilik salonunda bir araya geldiği dernek yöneticileriyle sohbet eden Akbıyık, engelliler gününü kutladı.

Günün anlam ve önemine değinen Akbıyık, ziyaretçilerine hediye verdi.

Kaynak: AA