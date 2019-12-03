03.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:24

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engellilerin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının, toplumu zenginleştireceğini ve güçlendireceğini vurgulayan Kılca, "Engellilik sadece engelli vatandaşları ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, duyarlılığı ve çok yönlü ele alınmayı gerektiren toplumsal bir olgudur." ifadelerini kullandı.

Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Kılca, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Amacımız dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, onların hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Ancak bu sayede tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiş, bu haklarını sonuna kadar kullanmaları için uygun ortamı sağlamış oluruz. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu daha da zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Sporda, sanatta, edebiyatta, sivil toplumda ve iş dünyasında engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyle beraberinde gelen başarı gerçekten takdire şayandır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor."

Kaynak: AA