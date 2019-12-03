03.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:14

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Çetin Deniz İlkokulu özel eğitim sınıfında Trafik ve TEM Şube müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte polisler öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle oyunlar oynayan ve hediye veren polisler, daha sonra Valilik binasındaki "Kanka Polis Mağazası"nda giydirdi.

Kaynak: AA