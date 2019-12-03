3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:14
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Aralık dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Çetin Deniz İlkokulu özel eğitim sınıfında Trafik ve TEM Şube müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte polisler öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle oyunlar oynayan ve hediye veren polisler, daha sonra Valilik binasındaki "Kanka Polis Mağazası"nda giydirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler