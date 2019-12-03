03.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:30

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Kılınç, Yalıhüyük'te yaşayan engelli bireyleri ziyaretinde onlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Kılınç, hiçbir engelin seçim olmadığını, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini bildirdi.

İlçede bulunan engelli vatandaşlar Kaymakam Kılınç'a, ziyareti ve ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: AA