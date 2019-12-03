03.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36

Karaman Valisi Fahri Meral, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Meral mesajında, toplumsal hayata etkin ve eşit bir şekilde katılmanın engelli engelsiz tüm bireylerin en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için desteklenmesi yalnızca devletin değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun diğer kesimlerinin de ortak görevi olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:



"Bu konuda her zaman destek ve katkılarıyla engellilerimizin yanında olan tüm hayırsever kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını sağlayacak şekilde şehirlerin, konutların, eğitim kurumlarının, kamu binalarının, park bahçe, kaldırım ve yolların engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği şekilde tasarlanması önceliğimiz olmalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya, bu konuda tüm dinamiklerce yürütülen çalışmalara azami desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA