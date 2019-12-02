02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, 3 Aralık tarihinin, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engelliliğin, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten tedaviye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir konu olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak, umutlarını daima diri tutmak için devletimiz bütün imkanlarını seferber etmektedir. Onları teşvik etmek, sosyal hayata dahil etmek, kalplerdeki ve zihinlerdeki bariyerleri el birliğiyle kaldırmak ise hepimizin vazifesidir. Bu anlayışla, ilimizde engelli vatandaşlarımıza ve yakınlarına yönelik olarak başlatılan 'Muhabbete Engel Yok' ve 'Sıcak Yuvam' projeleri hayata geçirilmiştir.

Unutmayalım ki her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğundadır."

Sezer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamasını diledi.

Kaynak: AA