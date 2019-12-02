02.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:12

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, engelli bireylerin sorunlarına yönelik farkındalık oluşturulması, toplum hayatına adaptasyonları ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmeleri amacıyla 3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü ilan edildiğini belirtti.

3 Aralık'ın, dünya genelinde olduğu gibi Trabzon'da ve ülke genelinde birçok etkinlik ve çalışmaya vesile olması dolayısıyla büyük anlam ifade ettiğini kaydeden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçmişte, engelli vatandaşlarımıza yönelik proje ve çalışmalarda batılı ülkelere gıptayla baktığımız dönemler çok şükür geride kaldı. Günümüzde, pek çok alanda olduğu gibi sosyal devlet özelliği ile de dünya devletleriyle yarışır hale gelen devletimiz, artık engelli bireylerin sağlık ve eğitim ihtiyaçları, evde bakım hizmetleri ve engelli ailelerine yönelik çalışmalarıyla Avrupa standartları üzerine çıkmış durumdadır."

Ustaoğlu, engellilerle ilgili gurur verici tablonun Trabzon'a da yansıması olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere yerel yönetimlerin, ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim, istihdam, barınma, ulaşım ve rehabilitasyon hizmetlerinde, engelli vatandaşlara üretimde aktif rol almaları ve bağımsız şekilde hayatlarını idame edebilmelerini temin noktasında da gerekli çalışmaların işbirliği içerisinde, gayret ve özveriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Tüm vatandaşları, engelli vatandaşlara yardımcı ve destek olmaya davet eden Ustaoğlu, engellilerin yaşama sevinçlerini her daim diri tutmaları dileğinde bulundu.

Kaynak: AA