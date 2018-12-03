Yozgat'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gazeteciler ile özel sporcular arasında oluşturulan karma takımlar, basketbol maçı yaptı.

Özel Sporcular Yozgat İl Temsilciği tarafından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda organize edilen maçta, aralarında down sendromlu, otizmli ve eğitilebilir engellilerin bulunduğu özel sporcular ile gazeteciler karma iki takım oluşturdu. 66-66 sona eren maçın ardından özel sporcular madalyayla ödüllendirildi.

Özel Sporcular Yozgat İl Temsilcisi Soner Tumgan, organizasyona destek veren basın mensuplarına teşekkür ederek, "Dış ortama, sosyal hayata tutunamamış çocukları ev ortamından alıp sporla yaşama tutundurmayı ve sosyal hayata kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün de güzel bir maç yaptık, çocuklarımız büyük mutluluk yaşadı." dedi.

Gazetecilerden Oğuz Bahçeli de "Kardeşçe geçen bir maç oldu. Kazanan taraf olmadı, berabere kaldık, kardeşlerimiz sevindiler, biz de onlarla birlikte mutlu olduk." diye konuştu.

Mehmet Erol ise basın mensupları olarak engellilere ellerinden geldiği kadar destek olmak istediklerini dile getirerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Erol, "Engellilerin bir haftası ya da günü olmaz, hepimiz engelli olabiliriz. Bunun için engelli vatandaşları kendimizden görüp onlarla iç içe olmak bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Özel sporcular da maçta çok eğlendiklerini belirtti.