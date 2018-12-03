Kırklareli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler ve dernek üyeleri, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Dinkler, törende yaptığı konuşmada, engellilerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Engellilere acıyarak, dilenci gibi bakılmaması gerektiğini vurgulayan Dinkler, normal insanlardan tek farklarının çeşitli engellerinin bulunması olduğunu belirtti.

Dünya Engelliler Günü'nün herkeste bir fakındalık oluşturmasını temenni eden Dinkler, "Tek istediğimiz şey eşit yaşam. Bizlere acıyarak bakmayın, bizlere dilenci olarak bakmayın, bizleri hor görmeyin, işe yaramaz olarak görmeyin, bizler sadece engelliyiz. Kısacası insanız ve bizleri normal insanlardan ayıran tek şey engelli olmamız. Bütün kamuoyunu ve engellileri, haklarını savunmaya, dayanışmaya, taleplerini ifade etmeye ve birlik ve beraberliğe çağırıyoruz." diye konuştu.

Lüleburgaz

Lüleburgaz ilçesinde de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Mustafa Kaya, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ, engelliler ve yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Dağ'ın, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunmasıyla başlayan törende, bazı öğrenciler 'engelli olmak bir seçim değildir', 'sağlıklı her birey engelli adayıdır', 'asıl engel onları görmeyenlerdir' şeklinde dövizler açtı.

Dernek Başkanı Dağ, törende, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.