Sivas'ın Zara ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Kaymakam Mehmet Sayın, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Sayın, engellilere kol kanat gerilmesi gerektiğini belirterek, "Onlara bakmak, sabır ve şefkatle yaklaşmak hem insanlık görevimizdir hem de çokça sevabı vardır." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da "Yakın zamanda belediye olarak açacağımız çocuk rehabilitasyon özel eğitim okulumuzla 100'e yakın çocuğumuzun eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacağız. Sivas'a gitmek zorunda olanlar için de yol engelini kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Sivas Bedensel Zihinsel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil ise engellilerin engellerini kaldırmak adına çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Geçkil, daha sonra, ilçedeki engelli vatandaşlara verilmek üzere Sayın'a iki adet tekerlekli sandalye ve iki çift baston hediye etti.

Müzik dinletisinin ardından sona eren programa, ilçe protokolünün yanı sıra muhtarlar, engelli vatandaşlar, aileleri ve özel eğitim öğrencileri katıldı.