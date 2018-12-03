Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresinde görev yapan engelli personellerle bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda engelli personellerle sohbet eden Ayhan, birlikte kahvaltı yaptı.



"Sizlerin yeri gönlümde hep farklıdır" diyerek sözlerine başlayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizim için 365 gün yeriniz farklı. Sizlerin duasını almaya çalışıyoruz, yüzlerinizin gülmesini arzu ediyoruz. Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Sizler toplumumuzun temel direğisiniz. Devletimizin ve kurumlarımızın son yıllardaki sosyal hayatınıza, istihdamınıza katkıları yadsınamaz. Sizlerin yaşam kalitesini arttırmak, imkanlarınızı daha yukarıya taşımak ve gönlünüze girebilmek istiyoruz. Bizim en büyük derdimiz bu."

Ayhan, daha sonra masaları gezerek engelli personellere karanfil dağıttı.



Programda, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve genel sekreter yardımcıları ile birim müdürleri de yer aldı.