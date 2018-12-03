3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sivas Belediyesi, İş Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, engellilere yönelik meslek edindirme kurslarına katılan vatandaşlar ile ilgili kurum temsilcileri Engelliler Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, farkındalık oluşturmak amacıyla kursiyerlerle pasta kesti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, "Biz hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Engelliler Günü'ndeki tüm engelleri kaldırmak adına bu mekan onun için tahsil edildi. İsmi de Engelliler Kültür Merkezi. Sivas Belediyesi olarak her zaman engelli dostlarımızın yanındayız, elimizden geleni yapmaya hazırız, onların bu anlamdaki faaliyetlerine yardımcı olmaya hazırız. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat da engellilerin sosyal hayata entegre olmasını önemsediklerini belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kadir Boztepe de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi.