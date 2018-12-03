Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Engellilere karşı ön yargılar, ayrımcı tutum ve davranışlar bütün acımasızlığıyla devam ediyor." dedi.

İçli, Konfederasyonun bazı üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'ta basın açıklaması yaptı.

Engelli Hakları Bildirisinin üzerinden 43, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin üzerinden 12 yıl geçtiğini ifade eden İçli, şunları kaydetti:

"Halen engellilerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara sahip olma, bağımsız ve kendi kendine yeterli birey olma, erişilebilir bir ülkede ve kentte yaşama, ayrımcılığa tabi olmama ve tüm karar alma süreçlerine etkin bir biçimde katılma talepleri karşılık bulmuş değil. Engellilere karşı ön yargılar, ayrımcı tutum ve davranışlar bütün acımasızlığı ile devam ediyor. Engelliler ısrarla karar alma süreçlerinin dışında tutuluyor."

Engellilerin benzer birçok konuda sıkıntıları olduğunu vurgulayan İçli, yetkililerin en kısa zamanda taleplerine cevap vermesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.