AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer mesajında, toplumsal farkındalığın oluşması açısından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemli olduğunu belirtti.

Herkesin bir engelli adayı olduğu ve bu gerçeklikten hareketle hiçbir engellinin toplum içerisinde ayrımcılığa uğramasına müsaade edilmemesi gerektiğini dile getiren Koçer, şunları kaydetti

"Engellilere yönelik hayata geçirilen yasal düzenlemeler sayesinde bugün engellilerimize, evde bakım hizmetinden eğitime, istihdamdan, ulaşıma kadar pek çok alanda pozitif ayrımcılık uygulanmakta, bu sayede onlar da toplumun her kesiminde siyasetten spora, üretimden sanata kadar söz sahibi olmakta ve başarıdan başarıya koşmaktadır. Engelliler Kanunu ile engellilerimizin yaşadığı sorunlara kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler sunulmuştur. Bu yasa ile birlikte, engellilerimize özel eğitim ve destek eğitimi verilmeye başlanmıştır."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da engellilerin geleceğe güvenle bakabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerine işaret etti.

Sevgi olduğu zaman aşılamayacak hiçbir engel olmadığını belirten Tahmazoğlu, "Kim gözünün görmemesini, kulağının duymamasını ister, insanlar herhangi bir uzvunun eksik olmasını düşünmek bile istemez. Onların yalnızca yılın bir gününde değil 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.