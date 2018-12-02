3 Aralık Dünya Engeliler Günü'ne Doğru

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, sosyal hukuk devleti olmanın bir gereği olarak devletin, engelli bireylerin eğitim ve istihdam konusunda pozitif ayrımcılıkla desteklenmeleri, sosyal, ekonomik hayata katılarak üreten, katma değer yaratan müreffeh bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için çok önemli adımlar attığını belirtti.

Engelli vatandaşların spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda gösterdikleri başarılar ile ulusal ve uluslararası platformda gurur vesilesi olduğunu ifade eden Doğan, mesajına şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yanında tüm halkımızın, her sağlıklı kişinin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan toplumsal sahiplenme ile konuya göstereceği hassasiyet çok büyük önem arz etmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha, engelin bedende değil, yürekte ve zihniyette olduğu gerçeğini hatırlatıyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."