3 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 3 Aralık Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31678 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 3 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Aralık Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

3 ARALIK RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 87)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4874)

–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4875)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4876)

–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4877)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/575, 576, 577, 578, 579)

YÖNETMELİK

–– Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2021/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Elektrik Piyasası ve Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans ve Sertifika Sahibi Tüzel Kişilerce Ödenmesi Gereken Yıllık Lisans Bedeli ile Katılma Payının Bildirim ve Tahsil Usulüne İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 10591 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA?MAHKEMESİ?KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2021 Tarihli ve E: 2021/43, K: 2021/74 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/15462 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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