3 Araçlık Yer Kapladı, Aracını Düzeltmesini İsteyenleri Tersledi

Mardin Devlet Hastanesi otoparkına aracını, 3 aracın yerini kaplayarak park eden bir kişi, kendisini uyaranları tersledi. Şahıs, daha sonra araçların ortasında tuvaletini yaptı.

Mardin Devlet Hastanesi'ne giden bir kişi, aracını otoparka park etmek istedi. Bu sırada bir sürücünün aracını 3 aracın yerini kaplayarak park ettiğini gören vatandaş kendisini uyararak yer açmasını istedi. Aracını park etmek isteyen vatandaşı tersleyen şahıs, daha sonra otoparkın ortasında tuvaletini yaptı.

Şahsın yaptığı hareketler karşısında şok geçiren vatandaş, hasta ziyareti için Mardin Devlet Hastanesi'ne geldiğini ve aracını park etmek için yer aradığını belirterek, "Bu sırada başka bir sürücü aracını 3 aracın park edebileceği kadar bir alana arabasını park etti. Kendisini yer vermesi için uyardım. Ancak yer vermeyeceğini sert bir şekilde bana ifade etti. Bütün uyarılarıma rağmen yer vermedi. Bu sırada başka bir kadın sürüsü aynı şekilde kendisinden yer vermesini rica eti. Aynı şekilde onu da tersleyerek yer vermedi. Sonrasında otoparkın ortasında tuvalet ihtiyacını giderdi. Otoparkta bulunan aracın üzerine işediğini gördük. Bu görgü kuralları ve sürücü haklarına aykırı bir durumdur. Yetkililerin şahıs hakkında işlem yapmasını istiyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA