3 Ağustos Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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3 Ağustos Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

3 Ağustos Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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3 Ağustos 2021 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 3 Ağustos Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 3 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 3 Ağustos Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

3 AĞUSTOS SALI TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2021

13:30 Paylaş Benimle

14:30 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 Çalar Saat

11.00 Şef Akademi Doğada

13.30 Oluversin Gari

16.30 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam

22.30 Fulya ile Umudun Olsun

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya'da

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

22:10 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender

12:00 Gönül Dağı

15:35 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Düğün Dernek

22:45 Dünya Hali

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3 Ağustos Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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