3 Ağustos 2021 Haberleri
3 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan 'vatan haini' yorumuna sessiz kalamadı
- TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
- Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
- Doktorların çelişkili kararı! Karısını boğazından bıçaklayarak öldüren şahıs için önce 'deli' sonra 'akıllı' dediler
- Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna yarın 4 yangın söndürme helikopteri gönderiyor
- 15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
- Bakan Kurum 'Yanan yerler imara açılacak' iddiasını kesin bir dille yalanladı: Sit ve orman alanını imara açmayacağız
- Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı
- Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Bakan Soylu'dan 'bomba ile yangın çıkarıldı' iddiasına yanıt: Tamamen provokasyon
- 2 gün önce kavga ettiği kişinin akrabaları tarafından sopa ve tekmelerle öldüresiye dövüldü
- Yanlış yere su döken helikopter pilotuna vatandaştan küfürlü tepki
- Son Dakika: YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı
- Tanju Özcan gündemden düşmüyor! 'Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım' diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı
- Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi! Binlerce hektar alan yandı, çam ağaçları kül oldu
- Alevleri yerleşim yerlerine sıçradığı Yusufeli ilçesinde 33 ev kullanılamaz hale geldi
- Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
- Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
- G.Saray Sözcüsü Remzi Sanver: Fatih Terim için terbiye dışı ifadeler kullanan sporcuyu Beşiktaş'a emanet ediyoruz
- Mısır Futbol Federasyonu eski başkan yardımcısı Ahmet Schubert: G.Saray, Dieng'i almak üzere
- 'Yangın söndürme helikopteri düştü' iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
- Türkiye'deki orman yangınları yedinci günde sürüyor! İşte il il son durum
- İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
- Silah sesleri nedeniyle Pentagon'a giriş ve çıkışlar kapatıldı: Bölgeden uzak durun
- Çalınan aracını trafikte tanıyıp ihbar etti, kovalamaca sonucu polis kıskıvrak yakaladı
- Bir Türk daha NBA yolcusu! Alperen'in ardından Şehmus Hazer de basketbolun zirve ligine gidiyor
- Çekimler sırasında fenalaşan ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi
- Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu
- Cenk Tosun'dan çarpıcı Ghezzal yorumu: Yavaş bir futbolcu
- Katledilen Azra'nın babası: Katilin çocuğu gelse, yere yıkılsa elini yüzünü siler, saçını okşarım
- Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
- Ghezzal'ı Beşiktaş'a çağıran Rosier, bu paylaşımını ışık hızıyla kaldırdı
- Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
- Biri 14 diğeri 20 yaşında! Dolaşmak için evden çıkan kız kardeşler sırra kadem bastı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ve Yunanistan yardım taleplerini geri çekti
- Vitor Pereira yıldız dinlemiyor! Ozan Tufan ve Mesut Özil'e çok ciddi uyarı
- Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi
- Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı