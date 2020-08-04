3 Ağustos 2020 Haberleri
3 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
04.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:15
- Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
- IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
- Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi
- Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü
- Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
- Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı
- Fenerbahçe, sol kanat transferi için 5 isim belirledi! Listede Bruma da var
- Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu
- Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı
- Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
- İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
- Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti
- 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
- Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
- DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
- Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- 22 yıldır Hatice Bengi'ye şiddet uygulayan eşi tutuklandı
- Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
- Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
- Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
- Açılışa hazırlanan halı sahalarda alınacak koronavirüs tedbirleri netleşti
- Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
- Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Libya iddialarına sert yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
- Tatilcilerin bayram dönüşü başladı, trafik kilitlendi
- Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
- İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
- İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten
- Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
- Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu
- Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
- Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı
- Konyaspor'dan Beşiktaş ve Serkan Kırıntılı'ya görüşme tepkisi: Etik olarak yanlış bir yol izliyorlar
- Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
- New York borsası haftaya yükselişle başladı
- Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
- Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti