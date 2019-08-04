3 Ağustos 2019 Haberleri
3 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
- MHP'li Yalçın'dan Akşener'e: Kendisini ikaz ediyoruz
- Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u mağlup etti
- Suriye'de hava üssünde patlama: 30 kişi hayatını kaybetti
- ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 15 ölü
- 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı öldürüp gömmüşler
- Zülfü Livaneli'den Kazdağları için Unesco'ya açık mektup
- Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı
- İyi Parti'den Bahçeli'ye Ferdi Tayfurlu 'Muhtaç etme beni' göndermesi
- Otomobil şarampole devrildi, anne ve 2 yaşında oğlu hayatını kaybetti
- 5 kişinin yanarak öldüğü otobüs yangınında 2 şoför tutuklandı
- Hasan Kartal'dan itiraf gibi açıklama: Ali Koç bize sponsor olacak
- İmamoğlu'nu ziyaret eden Vatikan Büyükelçisi: İstanbul, Katolikler için önemli bir şehir
- Süper Lig'de ilk 3 hafta programı açıklandı!
- Yıldız oyuncu Keanu Reeves, yeni filmi için tanınmaz hale geldi
- Serinlemek için girdikleri nehir 3 çocuğun sonu oldu, 1 çocuk ise aranıyor
- Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in!
- Oyuncu Ahu Türkpençe, Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu
- Esenyurt'ta yangın: Yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı
- 90'lı yılların süper modelleri Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour çıplak poz verdi
- Parkta herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor! 7 oyuncu birden sakatlandı
- Bahçeli'nin 'geri dönün' çağrısı karşılık buldu: İYİ Partili 2 isim, MHP'ye katıldı
- Ekrem İmamoğlu, İBB'de 3 yeni atama daha yaptı
- Beşiktaş'tan Indi ve Konoplyanka için resmi açıklama geldi!
- Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına İsrailli hakem
- Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan kilisenin temelini attı
- Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül açıklaması
- Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den eli boş ayrıldı
- Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığında direkt mesaj detayı dikkat çekti
- Alper Potuk gidiyor mu? Ersun Yanal kararını verdi
- Kılıçdaroğlu 3 yıl önce silahlı saldırıya uğradığı yerde konuştu: Şavşat'ın benim için özel bir anısı var
- Serdar Ortaç'tan ilginç evlilik yorumu: İki tane deli olmanız lazım
- 'Abilere selam, yanlamaya devam' paylaşımı yapan sürücüye 1002 TL ceza kesildi
- Ayşe'nin cansız bedeninin yanında Michael Jackson'un bağımlı olduğu belirtilen propofol bulundu
- Dilencilerin yakalandığı lüks aracı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi
- Sevgilisi Emre Irmak'la görüntülenen Gülben Ergen panik oldu
- Akşener: Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur
- Evde çıkan yangında annenin tehlikeli hareketi, çocuklarının hayatını kurtardı
- Burak Yılmaz'dan kötü haber! Apar topar hastaneye götürüldü
- Hayatını kaybeden oyuncu Cengiz Sezici kimdir?
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