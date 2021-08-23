3 Ağrılı Sporcu Dünya Dağ Şampiyonasında
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3 Ağrılı Sporcu Dünya Dağ Şampiyonasında

3 Ağrılı Sporcu Dünya Dağ Şampiyonasında
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrılı başarılı sporcular Trabzon'da yapılan Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonasında dereceye girerek Dünya Dağ Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

22 Ağustos 2021 tarihinde Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yapılan Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası 100'den fazla atletin katılımıyla gerçekleşti.

Ağrıyı temsilen yarışmalarda mücadele eden Ağrılı koşucular büyük bir başarıya imza attı.

Kasım ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirleme niteliği taşıyan Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası, Köprübaşı'nda 22 Ağustos Pazar sabahı gerçekleşti. Büyüklerde 10.9 kilometre, U20'de ise 6.1 kilometre üzerinden koşulan yarışta ilk üç sırayı alan isimlere para ödülleri ve madalyaları, yarışmaların ardından yapılan törenle verildi.

Ağrılı sporculardan Mehmet Vefa Aydemir, Ozan Günen ve Şeyhmus Sarıhan yarışmaları en iyi dereceler ile tamamlayarak Ülkemizi Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasında temsil edecekler.

Ağrılı sporcular; U20 erkeklerde Mehmet Vefa Aydemir birinciliği aldı. Aynı yarışmada Ozan Günen ise ikinci oldu. Büyüklerde ise Şeyhmus Sarıhan, yaklaşık 11 kilometrelik parkuru 53:42 ile şampiyon oldu.

Kaynak: Bültenler

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