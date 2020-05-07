3 Afganın iş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti (2)
07.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:07
ADLİYEYE SEVK EDİLDİDüzce'de, Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Düzce'de, Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA