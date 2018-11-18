3 Adet Tabancayla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta arama yapan polis, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları 34 plakalı otomobilde yaptıkları aramada, bagaj döşemesiyle bagaj duvarına gizlenmiş toplam 3 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili H.Y. (40) isimli bir zanlı gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan H.Y., 'silah kaçakçılığı' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN