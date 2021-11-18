3. Adana Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı'nın Açılışı Vali Elban'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

ADANA (Habermetre) - 3. ADANA KUAFÖR ESTETİK KOZMETİK GÜZELLİK FUARI'NIN AÇILIŞI VALİ ELBAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3. Adana Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı'nın açılışı, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra oda başkanları, sektör temsilcileri, firmalar ve vatandaşlar katıldı.

Dört gün boyunca konusunda uzman yerli ve yabancı doktorları, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, estetik ve güzellik uzmanları gibi güzellik ve bakım profesyonellerinin katılımıyla dünyadaki son güzellik trendlerini, en yeni ürün, yöntem ve ekipmanları bir araya getiren 3. Adana Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı'nın açılışında Vali Süleyman Elban, bir konuşma gerçekleştirdi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Elban, "Geçen yıl pandemi şartları çok ağır olmasına ve ülkemizin çoğu yerinde fuar yapılamamasına rağmen Start Fuarcılık Adana'mızda fuar yaptılar. O zaman hem sektör temsilcileri hem de vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmüştük. " dedi.

Dolayısıyla Adana Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini ifade eden Vali Elban, "Geçen yıl pandemi dönemine rağmen gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı kendilerini kutluyorum. İnşallah geçen yılki fedakarlığın bir ödülü olarak da bu yıl firmalarımız burada hedeflerine ulaşırlar. " dedi.

Sektörün adı üzerinde güzel bir sektör olduğunu vurgulayan Vali Elban konuşmasının devamında "Hem fiziken insanları güzelleştiriyor hem insanların kendilerini güzel hissetmesini sağlayarak da onları terapi ediyorlar. Dolayısıyla yaptıkları iş görünenin çok daha fazlası. " ifadelerine yer verdi.

Katılımcıların sayısına baktığımızda sektörün önemli temsilcilerinin Adana'da olduğunu dile getiren Vali Elban, "Firmalarımız uluslararası firmalarla boy ölçüşen bir konumdalar. Yaptıkları tasarım, teknoloji ve fiyat avantajıyla hatta uluslararası rakiplerini geçmiş durumdalar. Bunların gözler önüne serilmesi anlamında da bu fuar çok önemli. İnşallah önümüzdeki dönemde Adana'mız yaptıkları fuarlarla hem fuarlar şehri olurken güzellik sektöründe de anılan bir şehir olur diye temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından protokol üyeleriyle fuarın açılış kurdelesini kesen Vali Elban, daha sonra fuarda bulunan stantları gezerek firmaların yetkililerinden stantlarda sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı.

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