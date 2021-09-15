3,5 yaşındaki kız çocuğu süt kamyonunun altında kalarak öldü - Haberler
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3,5 yaşındaki kız çocuğu süt kamyonunun altında kalarak öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
3,5 yaşındaki kız çocuğu süt kamyonunun altında kalarak öldü

Trabzon'un Tonya ilçesinde 3,5 yaşındaki kız çocuğu süt kamyonunun altında kalarak öldü.

Trabzon'un Tonya ilçesinde 3,5 yaşındaki kız çocuğu süt kamyonunun altında kalarak öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İskenderli mahallesinde Turanlı mevkiinde 3.5 yaşlarında Gamze Olgun oyun oynarken süt kamyonunun altında girdi. Süt kamyonu şoförü küçük kızı fark etmeyip aracı hareket ettirince küçük kız aracın altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine aracın altında çıkartılan minik kız kaza sonrası kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Mehmet Bülent Alp-İHA)

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Haber: 3,5 yaşındaki kız çocuğu süt kamyonunun altında kalarak öldü - Haberler
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