3,5 YAŞINDAKİ DORUK HAVUZDA BOĞULDU, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
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3,5 YAŞINDAKİ DORUK HAVUZDA BOĞULDU, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu.

ANTALYA'da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan Esra Kibrit, "Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek ağladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü. Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM'

Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk Kibrit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

3,5 YAŞINDAKİ DORUK HAVUZDA BOĞULDU, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
3,5 YAŞINDAKİ DORUK HAVUZDA BOĞULDU, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
3,5 YAŞINDAKİ DORUK HAVUZDA BOĞULDU, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
3,5 YAŞINDAKİ DORUK HAVUZDA BOĞULDU, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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