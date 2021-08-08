3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
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3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı

3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren 3,5 yaşındaki Bulut Çimenoğlu düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren 3,5 yaşındaki Bulut Çimenoğlu düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kdz. Ereğli'de hizmet veren özel bir hastanenin Başhekimi ve Alaplı eski Belediye Başkanı Nevzat Çimenoğlu'nun torunu, Seniye-Barış Çimenoğlu çiftinin oğulları Bulut Çimenoğlu; bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bulut, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak dün yaşamını yitirdi. Bulut Çimenoğlu'nun vefatı, başta Çimenoğlu ailesi olmak üzere ilçede derin bir üzüntü yaşattı.

Merhum Çimenoğlu için bugün ikindi namazına müteakip Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, dede Nevzat Çimenoğlu ile baba Barış Çimenoğlu ve anne Seniye Çimenoğlu'nun güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul ettikleri görüldü.

Cenaze törenine, Çimenoğlu ailesinin yanı sıra Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Alaplı Belediye Başkan Nuri Tekin, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, doktorlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Helalllik alınan merhum Bulut Çimenoğlu için kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ZONGULDAK

3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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