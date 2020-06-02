3,5 saat süren MGK'da 'koronavirüs salgını' görüşüldü
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3,5 saat süren MGK'da 'koronavirüs salgını' görüşüldü

MİLLİ Güvenlik Kurulu'nun (MGK), üç buçuk saat süren toplantısında, Koronavirüs salgını ile ilgili son durum görüşüldü.

3,5 saat süren MGK'da 'koronavirüs salgını' görüşüldü
02.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:21

MİLLİ Güvenlik Kurulu'nun (MGK), üç buçuk saat süren toplantısında, Koronavirüs salgını ile ilgili son durum görüşüldü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir." denildi.

Milli Güvenlik Kurulu, 4 aylık aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre ve maskeli gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Tolantıda terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Koronavirüs salgınındaki son durum ele alındı. MGK toplantısının ardından tek sayfa ve 5 maddelik yazılı açıklama yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSUAçıklamanın ilk maddesinde terör örgütlerine karşı mücadele konusunda Kurul'a bilgi sunulduğu kaydedilirken, "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." denildi. İkinci maddede, Suriye'deki gelişmelere değinilerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır." ifadelerine yer verildi.DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEKKurul, toplantıda Doğu Akdeniz'deki durumu da masaya yatırırken, açıklamada konu ile ilgili "Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir." mesajı verildi.LİBYA'DA İLKELİ DURUŞ VURGUSUAçıklamada ayrıca, meşru Libya hükümetine verilen desteğin altı çizilerek, "BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir." denildi.

Açıklamanın son maddesi Koronavirüs salgınına ayrılırken, "Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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