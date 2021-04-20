3,5 milyon liralık projenin ortaklarından biri 'Havza MYO'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Havza Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor" projesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) proje ortağı oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen "Havza Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor" projesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) proje ortağı oldu.

OKA'nın 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor" projesi gerekli onayı alırken

Samsun Valiliği'nde yapılan imza töreniyle de resmi imzalar atıldı.

Yapılan törende imzalar; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, OKA Genel Sekreteri İbrahim Şahin ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar tarafından atıldı.

Vali Dağlı: "Amacımız; istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmak"

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OSB'lerin kentte yatırımların artması için büyük önem arz ettiğine işaret ederek 'Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak gelişerek kalkınmasında öncü rol üslenen OSB'lerin genişlemesi ve bu yönde üretim, istihdam ve ihracatın artması için hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız, yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek vatandaşlarımıza daha çok iş imkanı sağlamak, istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmaktır" dedi.

Projeyle Havza OSB'ye yaşam merkezi kurulacak

İmza töreninde projeyle ilgili bilgiler veren Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza OSB'de kurulacak yaşam merkezi ile yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları oluşturulması ve "Otomatik Sayaç Okuma Sistemi" kurulumuyla enerji verimliğini sağlamak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını dile getirdi. Projenin, OKA'nın mali destek programları kapsamında hazırlandığını belirten Acar, "3 milyon 576 bin lira bütçeli projemiz, OKA tarafından kabul edildi. Projemiz yüzde 65,17 oranında hibe almaya hak kazandı. Havza OSB'yi daha cazip hale getirecek projemiz için OKA, 2 milyon 330 bin 575 lira 82 kuruş hibe sağlamış oldu" diye konuştu.

Havza MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik insan kaynağı ofisleri

Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural ise paydaşı oldukları proje doğrultusunda Havza MYO'da öğrenim gören öğrencilerin, mezuniyet sonrasında Havza OSB'de istihdam edilmeleri amacıyla insan kaynakları ofislerinin kurulmasını hedeflediklerini belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı