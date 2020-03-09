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Türkiye, Ekonomi

3,5 milyar dolarlık ekonomi cebimizde dönüyor

Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 30'una denk gelen 3,5 milyar dolarlık alışveriş, akıllı telefonlar üzerinden yapılıyor.

09.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:40
3,5 milyar dolarlık ekonomi cebimizde dönüyor

Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 30'una denk gelen 3,5 milyar dolarlık alışveriş, akıllı telefonlar üzerinden yapılıyor. Özellikle sosyal medya platformlarından yapılan alışverişlerde ödeme güvenliğinin sağlanmasıyla, kayıt dışılığın önlenmesi ve tüketici alışkanlığının geliştirilmesi hedefleniyor.


Türkiye'de 2019 yılında 12 milyar doları aştığı tahmin edilen e-ticaret, birçok platformda gelişimini sürdürüyor. Mobil uygulama ve tarayıcıların yanı sıra sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarına da taşınan e-ticaret, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. JP Morgan'ın Global Ödeme Trendleri raporunu inceleyen e-ticaret çözümü Shoplemo'ya göre akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 67'si online alışverişlerinde mobil ödeme yöntemlerini kullanacağını belirtiyor. Akıllı telefon penetrastonundaki artışla birlikte 2021 yılında mobilden yapılan e-ticaret alışverişlerinin yüzde 40 artacağı öngörülüyor.


"Yaşanan olumsuzluklar tüketicilerin güvenini sarsıyor"


Sosyal medyanın şirketler için bir vitrin olmaktan çıkıp doğrudan satış noktası haline geldiğini belirten Shoplemo Kurucu Ortağı Ahmet Rauf Doğan, "Sosyal medya, işletmeler için yalnızca kurumsal varlığın sürdürüldüğü ve bilinirlik sağlanılan bir platform olarak görülüyordu. Halihazırda doğrudan sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde ise karşılıklı iletişim ve güven baz alınıyor. Bu alışverişler mesafeli satış sözleşmesi gibi herhangi bir düzenlemeye tabi olmadığı için güvenli görülmüyor. Ayrıca kayıt dışı olan bu satışlar herhangi bir vergilendirmeye tabi tutulmadığı gibi yaşanan olumsuzluklar tüketicilerin e-ticarete olan güvenini de sarsıyor" dedi.


"Sosyal medyadan yapılan satışlar da güvence altına alınıyor"


E-ticaret alışverişlerinde en çok karşılaşılan üç sorunun güven, ödeme ve teslimat olduğunun altını çizen Ahmet Rauf Doğan, "Alışverişlerde yaşanan sorunları ele alarak 2018 yılında Shoplemo projesini hayata geçirmeye karar verdik. Shoplemo olarak geliştirdiğimiz sistemle birlikte satıcılar herhangi bir mesajlaşma uygulaması, forum ya da sosyal medya platformundan alıcıya almak istediği ürünün bilgilerini ileterek ödeme alabiliyor. 6493 sayılı kanun çerçevesinde Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarıyla ödemeler sistem tarafından güvence altına tutularak alıcının ürünü onaylamasıyla satıcıya aktarılıyor. Tamamen ücretsiz olan platform sayesinde özellikle sosyal medya platformları üzerinden ürün satışı yapanların desteklenmesini ve bu satışların kayıt altına alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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