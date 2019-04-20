3,5 Metreden Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

SAMSUN'da, 3,5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, İlkadım İlçesi, Derecik Mahallesi'nde, yeni küçük sanayi sitesi yapilacak boş alanda meydana geldi. Şahin V. yönetimindeki 34 SZ 3929 plakalı otomobil, 3,5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Ters dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü ve arkadaşı İdris K., olay yerine gelen ifaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İdris K., yaralanmadığını söyleyip, sağlık ekiplerinin kontrolde bulunmasına izin vermedi. Yaralanan sürücü Şahin V. ise ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastenesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Samsun

Kaynak: DHA