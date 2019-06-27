3,5 Metre Boyunda ve Yarım Ton Ağırlığında Bir Kuşun Fosilleri Bulundu

Antik çağlarda genel olarak her şey daha büyük ve daha vahşiydi. Bazı böcekler, timsah boyundaydı. Doğada gördüğümüz neredeyse her canlı daha büyüktü. Yeni ortaya çıkan fosillere göre kuşlar için de bu durumun bir istisnası bulunmuyor.

Kırım'da bir mağarada yapılan keşiflerde paleontologlar, gezegenimizde yaşamış olan en büyük kuşlardan birini keşfetti. Bundan yaklaşık 1,5 ila 2 milyon yıl kadar önce yaşadığı düşünülen Pachystrutho dmanisensis adlı bu kuş türü oldukça iriydi. En az 3,5 metre boyundaki bu canlı, 450 kilo ağırlığa erişebiliyordu. Yaşadığı süre zarfında var olan en büyük kuş türlerinden biriydi.

Araştırmanın başındaki isim olan Nikita Zelenov, buldukları kuşun neredeyse kutup ayıları kadar büyük olduğunu söyledi. Araştırmacı, ilk olarak buldukları kemiğin başka bir türe ait olduğunu düşünmüş zira Avrupa'da bu kadar büyük bir kuş hiç görülmemişti.

Görünüş olarak modern devekuşlarına benzeyen bu hayvan, fil kuşundan çok daha hızlı koşabiliyordu. Muhtemelen bu hız, bu canlının hayatta kalmasına da yardımcı oluyordu. Yapılan çalışmalarda çakal, çita gibi hayvanların kemikleri de bulundu.

Araştırmada esas dikkat çekici olan ise kemiklerin yeri oldu. Şimdiye kadar bu türden kuşlar yalnızca güney yarımkürede karşımıza çıkıyordu. Moa kuşu Yeni Zelanda'da, fil kuşu Madagaskar'da yaşıyordu. Kırım'da bu fosillerin bulunması, vahşi dev kuşların sanılandan daha yaygın olduğunu gösteriyor.

Benzer kemikler daha önce Gürcistan'da da bulunmuştu. O kemikler daha eskiydi. Yani bu kuşlar Avrupa'ya Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden göçmüş olabilir. Bu canlılar o dönemde yaşayan insanlar tarafından tüyleri, etleri ve kemikleri için avlanmış olabilir.

Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlandı.