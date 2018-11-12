Fatih Terim Kayserispor Maçını Sevdi, 3-5-2 Sistemine Devam Edecek

Sakat ve cezalılar yüzünden Galatasaray'ın Kayseri'de oynamak zorunda kaldığı 3-5-2 sistemi önümüzdeki karşılaşmalarda da devam edecek.

Maicon'un dahil olmasıyla beraber Ozan-Maicon-Serdar'dan oluşan savunma kurgusu görevini kusursuz yerine getirirken, bundan sonraki süreçte de beraber oynamaya devam edecekler. Ayrıca yine eksikler yüzünden tercih edilen 5'li orta saha kurgusunun da görevini iyi yapması memnuniyet yarattı.

ONYEKURU BÖYLE DEVAM EDECEK

Kayseri maçı özellikle Onyekuru'nun performansı açısından da yine referans olarak alınacak. 2 gol atan Nijeryalının forvet hattında etkin bir görüntü sergilemesi nedeniyle bundan sonra da bu şekilde oynatılmaya devam edeceği bildirildi.